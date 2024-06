Руският пропагандист Владимир Соловьов изпадна в истерия и заяви, че Украйна ще атакува Русия с ядрени оръжия, предаде агенция УНИАН.

Според Соловьов първо западните страни са разрешили на Киев да атакува цели на руска територия, а в скоро време ще бъде взето и решение за въоръжаването на ЗСУ с тактическо ядрено оръжие.

„Ще обясня какво ще стане. Украйна ще получи тактическо ядрено оръжие. И те няма да се поколебаят, за разлика от нас, веднага ще го използват под аплодисментите на Запада“, заяви Соловьов.

Всъщност Русия е тази, която постоянно отправя ядрени заплахи към Украйна и западните страни. Русия е тази, която наруши Меморандума от Будапеща, който трябваше да гарантира сигурността на Украйна в замяна на отказа ѝ от ядрен арсенал. Украйна в момента не разполага с ядрени оръжия и не е взето решение в НАТО да ѝ бъдат предоставени такива. Думите на Соловьов са типичен пример как работи руската пропаганда.

