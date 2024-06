Британското разузнаване: Украинската армия систематично унищожава логистиката на руснаците в Крим

Британското разузнаване анализира нападението на украинските въоръжени сили срещу фериботния преход от и за Крим, извършено в края на май в последния си доклад в социалната мрежа X.



На 29 май украинските ракетни атаки повредиха два товарни железопътни ферибота в кримската част на преминаването на Керченския пролив, което ги извади от строя.



Както отбелязват от Министерството на отбраната на Великобритания, тези железопътни фериботи почти със сигурност са служили като основно средство за железопътен транспорт на руски товари с гориво и боеприпаси в Крим поради строгите мерки за сигурност, наложени на Керченския мост.



Русия също използва товарни фериботи за подпомагане на движението на тежки товари през Керченския пролив, които възобновиха дейността си след ударите.



"Намаленият железопътен капацитет почти със сигурност е довел до временно спиране на руските военни логистични операции и потенциално до доставките на гориво за Крим“, се казва в доклада на Британското разузнаване.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/nCpOSLSRK0 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2cEutjyU2Y