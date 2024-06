Самолет на Австрийските авиолинии "Еърбъс" A320-200 попадна в силна гръмотевична буря

"Еърбъс" A320-200 на Austrian Airlines, летящ от Палма де Майорка, Испания, до Виена, Австрия, премина през силна гръмотевична буря. Инцидентът е станал на около 60 километра югозападно от Виена, като самолетът е бил на височина от 6000 метра по време на снижаването. Той е кацнал успешно на летището във Виена около 20 минути по-късно, предава News.bg.

Stunning visuals of the Nose Radome and Weather Radar damage of Austrian Airbus A320-214 aircraft (OE-LBM) that passed through a severe hail storm while operating flight OS434 from Palma de Mallorca (PMI) to Vienna (VIE) earlier Today (09 June). No injuries reported.



📸 Source :… pic.twitter.com/UvA0tvtAK8