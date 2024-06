Норвегия ще отпусне 240 млн. евро за противовъздушната отбрана на Украйна, потвърдиха за Би Би Си Министерството на външните работи на Скандинавската страна, цитирано от News.bg.

"Германия потвърди днес, че заедно с Норвегия, Дания и Нидерландия ще финансира повторното закупуване на системата "Пейтриът", така че 100 ракети "Пейтриът" да бъдат бързо прехвърлени на Украйна.

Още новини от Украйна

Норвегия ще отпусне 125 млн. евро за тази инициатива", се казва в изявление на Mинистерството в социалната мрежа X.

Norway will contribute € 240 M to air defense measures for Ukraine. Today, 🇩🇪 confirmed that it, together with🇳🇴,🇩🇰 and 🇳🇱, will finance re-procurement of a Patriot system so that 100 Patriot missiles can be quickly donated to 🇺🇦. 🇳🇴 will contribute € 125 M to this cooperation. pic.twitter.com/4FcYshHHBy