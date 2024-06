Медведев показа карта, на която цяла Украйна е руска територия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и съюзник на президента Владимир Путин, Дмитрий Медведев поздрави своите съграждани за Деня на Русия с анимирана картичка, която показва разгъната карта на Руската федерация, на която границите постепенно се изпълват с цветовете на развяващото се руско знаме. Трикольорът започва да оцветява територията на Русия от Курилските острови на изток и постепенно достига до западните граници, предаде News.bg.

Цветовете на руското знаме на картата, публикувана от Медведев, оцветяват и територията на съвременна Украйна - не само нейните източни региони (Суми, Харков, Полтава), но и Киев и западните региони (Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол и други региони). В публикациите си Медведев често посочва загубата на държавност на Украйна и я нарича "бивша Украйна" или "държава 404" - често срещана грешка при зареждане на интернет сайтове, когато конкретна страница се изтрива и не може да се зареди.

🤡 Medvedev published a video with a map on which the entire territory of Ukraine is painted in the colors of the Russian flag



This is how Medvedev congratulated the readers of his Telegram channel on Russia Day.



📸: screenshot from Medvedev’s video. pic.twitter.com/bMQ2eWuvBw