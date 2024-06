„Какъв загубеняк“: просякът Путин си навлече подигравки с визитата в Северна Корея

Визитата на руския президент Владимир Путин в Северна Корея предизвика присмех у мнозина, защото искащият да е световен властелин лидер отиде да проси оръжия от друга държава.

За Путин в Пхенян беше организирано пищно посрещане и още от летището севернокорейските власти се погрижиха руснакът да се почувства значим. Кадрите на двамата диктатори от движеща се лимузина обаче предизвикаха присмех у експертите, пише focus.de.

Икономическият експерт Константин Сонин, който преподава в Чикагския университет и е експерт по руските въпроси, написа в социалната мрежа X, че това е дълбоко смущаващ кадър. „В своя балон Путин очевидно не е наясно как изглежда, молейки абсурдно жалкия режим за военна помощ срещу Украйна“, заяви той.

I cannot imagine a future Russia, in which this is not a deeply embarrassing photo. In his bubble, Putin is not apparently aware how he looks begging the absurdly pathetic regime for military help against Ukraine. pic.twitter.com/nH1rOMZRkD