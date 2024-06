Руснаците в недоумение: Лавров и военният министър Белоусов бяха изгонени от залата в Пхенян преди влизането на Путин

По време на посещението на руската делегация начело с Владимир Путин в Северна Корея се стигна до интересен момент, който не се понрави на гостите.

В залата за преговори в Пхенян руската делегация беше изгонена, а причината се корени в различните протоколни процедури на двете държави.

Външният министър на Русия Сергей Лавров и военният министър Андрей Белоусов бяха заели местата си, когато севернокорейски дипломати им казаха, че трябва да излязат. Причината: според протокола на Пхенян на масата първо трябва да седнат държавните лидери Ким Чен Ун и Владимир Путин.

В Русия практиката е точно обратната. В Русия е обичайно президентът и ръководителите на други държави да влизат в залата едва след като всички участници вече са заели местата си, разположили са документи и са се подготвили за началото на срещата. Тази процедура е удобна и позната на членовете на руската делегация.

Северна Корея обаче има различен протокол. Според местните правила делегацията влиза в залата едва след като държавните глави са влезли в стаята. Право на всяка страна е да установи свои собствени традиции и правила на протокола.

