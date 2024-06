Прага съобщи, че първата пратка боеприпаси по чешката инициатива е пристигнала в Украйна

Първата пратка боеприпаси по чешка инициатива пристигна в Украйна, предаде Ройтерс, цитирано от БТА, позовавайки се на публикация на министър-председателят Петър Фиала в социалната мрежа "Екс".

The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes.