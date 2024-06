Зеленски: Днес е исторически ден

Украинският президент Володимир Зеленски написа в социалната мрежа "Екс", че от днес Украйна пристъпва към реални преговори за присъединяване към Европейския съюз и това е исторически ден за страната, предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Днес е един исторически ден, в който започваме реални преговори за членство на Украйна в ЕС. На 28 февруари, само няколко дни след началото на пълномащабната руска инвазия, подадохме молба за членство. Преди почти две години, през юни 2022 г., получихме статут на страна кандидатка, а миналия декември успяхме да осигурим политическо решение за преговори", написа украинският лидер.

"Благодарен съм на всеки, който защитава Украйна, нашата страна и народ. Благодеран съм на екипа ми, който прави всичко по силите си, за да ни направи част от ЕС. Никога няма да бъдем отклонени от нашия път към обединена Европа, към нашия общ дом на всички европейски народи. Дом, който трябва да бъде мирен", отбеляза Зеленски.

When we signed the application for EU membership on the fifth day of the full-scale war, many said it was nothing but a dream. But we made this dream a reality. We achieved this, persuaded, and dispelled every doubt. In June 2022, Ukraine's candidate status was approved despite… pic.twitter.com/MnZa1Duynp