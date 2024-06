В Русия се стигна до поредното противоречие и объркване, свързано с официалната версия на Кремъл, че „Донецката народна република" е част от Руската федерация.

Медиите във федерацията съобщиха, че украинският президент Володимир Зеленски е посетил ДНР, и по-конкретно град Покровск. И тук идва логичният въпрос защо Зеленски не е бил арестуван, след като по-рано Русия го обяви за международно издирване.

Очевидният отговор е, че Покровск е част от Донецка област на Украйна, а не на „руската република“ ДНР. Русия на практика призна, че няма контрол над собствените си територии, които нарече „завинаги руски“.

Владимир Путин заяви през февруари 2022 година, че започва „специална военна операция“ в Украйна (както руснаците наричат пълномащабната война), за да денацифицира режима в Киев, а не да краде чужди територии. По-късно обаче на официална церемония Путин обяви присъединяването на областите Херсон, Запорожие, Донецк и Луганск към Русия след провеждането на псевдореферендуми.

I visited the Donetsk region together with our warriors, Commander-in-Chief Syrskyi, and the new Commander of the Joint Forces, General Hnatov. Today, I officially introduced him to all those responsible for defense in the Donetsk region and received reports directly from… pic.twitter.com/q5tJjWhbh6