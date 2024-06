Израел Кац определи Ердоган като военнопрестъпник, който избива невинни кюрди

Външният министър на Израел, Израел Кац, не се сдържа в критиките си към турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Кац определи Ердоган като "военен престъпник", в социалната медийна платформа „X“, заради действията и изявленията му по отношение на регионалните конфликти, предава БТА.

.@RTErdogan announced his support for Hezbollah against Israel's threats. Erdogan is a war criminal who slaughters innocent Kurds across the Syrian border and tries to deny Israel its right to self-defense against a terror organization attacking from Lebanon under Iran's orders.…