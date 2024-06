Володимир Зеленски отправи поздравления към новия генерален секретар на Съвета на Европа

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Ален Берсе за избирането му за генерален секретар на Съвета на Европа, предаде Укринформ. Бившият швейцарски президент надделя снощи в надпреварата в две гласувания над естонeца Индрек Сар и белгиеца Дидие Рейндерс. Украинският държавен глава отправи поздравленията си с публикация в социалната платформа "Екс", предава БТА.

"Искрени поздравления за Ален Берсе по случай избирането му на поста генерален секретар на Съвета на Европа", написа Зеленски.

Best wishes to @Alain_Berset on his election as Secretary General of the @coe.



We are committed to maintaining and expanding our strong partnership with the Council of Europe in the pursuit of democracy and justice for Ukraine and Europe as a whole.



It is critical…