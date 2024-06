Представянето на Байдън на дебата срещу Тръмп беше катастрофа, демократите са изправени пред съдбоносен избор

Представянето на американския президент Джо Байдън на телевизионния дебат срещу кандидата на републиканците Доналд Тръмп беше катастрофа, обобщават политици и политически анализатори.

Включително членове на Демократическата партия в САЩ са разочаровани от Байдън. Той се държеше неловко на сцената, гласът му беше дрезгав, често се объркваше и не успяваше да завърши изреченията си.

Байдън изглеждаше много по-зле от обикновено през последните месеци. Неговият антураж каза, че президентът е страдал от настинка в последните дни преди дебата. Но представянето на Байдън само подхрани страховете на много избиратели, които смятат, че 81-годишният демократ е твърде стар, за да бъде президент на страната.

И тук идва логичният въпрос: може ли Байдън да бъде сменен като номинация на демократите за изборите през ноември? Отговорът е да, защото делегатите, които ще се съберат през август, не са законово задължени да издигнат Байдън. Въпреки че той получи безусловна подкрепа от гласоподавателите на първичните избори. Ключовият момент е, че Байдън сам трябва да вземе решение да се оттегли от предизборната надпревара.

Това ще позволи на демократите да издигнат друг кандидат. Неназован съветник на Барак Обама каза пред Semafor: „Ако дебатът принуди Байдън да се оттегли, тогава всичко мина страхотно. Ако не, това е лошо".

Вестник "Ню Йорк Таймс" съобщава, че в Демократическата партия вече се обсъжда възможността Байдън да бъде сменен с друг кандидат.

Политическият коментатор на Си Ен Ен Ван Джоунс, специален съветник на бившия президент Барак Обама, нарече представянето на Байдън „мъчително“. "Той прави най-доброто, на което е способен. Но той трябваше да се справи с тест тази вечер, за да възстанови доверието на страната и на (политическата си) база. А той не успя да го направи", каза Джоунс.

