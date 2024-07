Унгария официално получи ротационното председателство на Европейския съюз от Белгия, съобщи Франс прес, предава БТА. Церемонията демонстрира дух на сътрудничество и добра воля.

Церемонията по предаването беше описана от унгарския премиер Виктор Орбан като протичаща в "приветлива атмосфера". Белгийският премиер Александър де Кро предаде щафетата на европредседателството на Орбан, който увери, че Унгария ще изпълнява задълженията си безпристрастно.

Поемането на председателството на Унгария обаче повдигна вежди сред някои страни-членки на ЕС. Някои страни членки отбелязват близките връзки на Орбан с Кремъл като потенциални източници на напрежение.

Освен това моментът съвпада с нарастващото безпокойство, че във Франция на власт може да дойдат крайнодесните.

Днес след предаване на председателството Орбан написа в социалната мрежа "Екс":

"Всички са очаровани, че е наш ред да върнем величието на Европа". Лозунгът на унгарското председателство е именно "Да направим Унгария отново велика".

