Вместо да се извини Милей пак разкритикува президента на Бразилия нарече го - "идиотски динозавър"

Крайнодесният аржентински президент Хавиер Милей разпространи днес своя публикация в социалната платформа "Екс", в която говори за "перфектния динозавър идиот" по адрес на бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las…