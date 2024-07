Орбан призова украинската армия да свали оръжията

Унгарският премиер Виктор Орбан е призовал по време на визитата си в Киев украинския президент Володимир Зеленски да разгледа възможността за бързо прекратяване на огъня, което може да ускори мирните преговори, каза унгарският министър-председател на съвместна пресконференция с украинския лидер, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Орбан каза също, че Унгария би желала да има много по-добри двустранни отношения с Украйна и че неговата страна е готова да вземе участие в модернизацията на украинската икономика.

Унгарският премиер добави, че Унгария оценява украинските мирни инициативи, но призова Зеленски да работи за прекратяване на огъня, което да направи възможни преговорите за мир. Орбан приветства намерението на Киев след състоялата се в средата на миналия месец в Швейцария конференция за мир в Украйна да има втори подобен форум тази година. "Помолих президента да помисли дали можем да преобърнем нещата и да ускорим мирните преговори, като преди това бъде прекратен огънят", заяви Орбан.

Today, Prime Minister Viktor Orbán @PM_ViktorOrban and I discussed the most fundamental issues of our neighbourly relations – trade, cross-border cooperation, infrastructure, and energy.



We also talked about the humanitarian sphere – everything that affects the lives of our… pic.twitter.com/6PQzFqWtYw