Кметът на руската столица: Ликвидирахме вражески дрон в Подмосковието

Русия не може да се справи с Украйна! Единствената стратегия на Владимир Путин е да я унищожи напълно

Русия не може да се справи с Украйна и единствената ѝ стратегия е да я унищожи, заяви в интервю за Укринформ Ярослав Крашевски, полски военен експерт ...