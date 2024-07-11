Кметът на руската столица: Ликвидирахме вражески дрон в Подмосковието

Руската противовъздушна отбрана е ликвидирала днес сутринта вражески дрон в Московска област, обяви кметът на столицата на Русия Москва - Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той направи изявлението в своя канал в приложението "Телеграм". Дронът е бил засечен над окръг Ступино в Московска област.
За момента няма данни за жертви или щети по сгради.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КОТарАК 🐱
Коментиран от #2, #3
09:49 11.07.2024
2 Велика Румъния
До коментар #1 от "КОТарАК 🐱":Ти си пасив български 500 годишен
10:05 11.07.2024
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А колко
10:22 11.07.2024