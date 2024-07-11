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Кметът на руската столица: Ликвидирахме вражески дрон в Подмосковието
  Тема: Украйна

11 Юли, 2024 09:35 517 4

Кметът на руската столица: Ликвидирахме вражески дрон в Подмосковието

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  • русия

За момента няма официални данни за жертви или щети по сгради

Кметът на руската столица: Ликвидирахме вражески дрон в Подмосковието - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е ликвидирала днес сутринта вражески дрон в Московска област, обяви кметът на столицата на Русия Москва - Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той направи изявлението в своя канал в приложението "Телеграм". Дронът е бил засечен над окръг Ступино в Московска област.

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За момента няма данни за жертви или щети по сгради.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОТарАК 🐱

    5 1 Отговор
    каква МОГУЧАЯ само а?

    Коментиран от #2, #3

    09:49 11.07.2024

  • 2 Велика Румъния

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "КОТарАК 🐱":

    Ти си пасив български 500 годишен

    10:05 11.07.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А колко

    2 0 Отговор
    не успяхте да ликвидирате?

    10:22 11.07.2024

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