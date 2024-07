Захарова се подигра на Байдън, който обяви Тръмп за свой вицепрезидент ВИДЕО

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова не пропусна да се подиграе на поредния гаф на американския президент Джо Байдън.

Както ФАКТИ вече писа, преди часове 81-годишният Байдън обяви за свой вицепрезидент... големия си съперник за поста Доналд Тръмп "Вижте лицата на американските сили за сигурност, когато президентът демократ Байдън обяви пред целия свят съперника си, републиканеца Тръмп, за вицепрезидент на Съединените щати, способен да стане президент", написа в канала си в Телеграм Захарова, споделяйки видео.

"Струва ми се, че тези профили трябва да бъдат излети в медали „Наздраве!“ - Първа степен на свежест", пише Захарова.

Освен това американският президент Байдън обърка украинския лидер Володимир Зеленски с Владимир Путин. "Струва ми се, че прословутата „руска намеса в американските избори” вече не може да бъде скрита – има проруски кандидат, контролиран от „ръката на Кремъл”. Сега очакваме истерията на Хилъри Клинтън за „атаката срещу американската демокрация“ и доклада на Държавния департамент за разкриване на заговор на „местни терористи“, написа Захарова.

At the latest press conference, Biden introduced Zelensky as ‘President Putin’, and he referred to Kamala Harris as ‘Vice President Trump’.



I’m actually losing *my* fucking mind here.

He HAS to stand down. pic.twitter.com/bduZboDo0x