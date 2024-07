Британското разузнаване: Кремъл въвежда строга система срещу бягство на наборници в чужбина

Русия разработва нова система за предотвратяване на напускането на потенциални наборници от страната, съобщи независимата медийна организация Meduza на 11 юли 2024 г, цитирана в ежедневната сводка на Британското разузнаване.

Системата за обмен на информация между Министерството на отбраната и Федералната служба за сигурност (ФСБ) ще предава данни за потенциални наборници на граничната охрана, за да се предотврати бягството им. Очаква се системата да бъде напълно функционална преди есента на 2024 г.

Русия провежда два набора всяка година, като около 250 000 мъже се призовават за една година задължителна военна служба.

След обявяването на частична мобилизация през 2022 г., стотици хиляди руснаци напуснаха страната, много от които бяха млади и високо образовани, което нанесе сериозни щети на пазара на труда. Новата система вероятно има за цел да предотврати повторение на това явление по време на ежегодните набори и в случай на нова мобилизация.

