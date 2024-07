Британското разузнаване: Повече от 30 000 бойци на Росгвардия вече са разположени на фронта в Украйна

Над 30,000 бойци на Росгвардия (Руската национална гвардия) вероятно са разположени в Украйна. По-голямата част от тях извършват охранителни операции в тила, а само малко единици участват в предни бойни действия. Това се съобщава в ежедневния доклад на военното разузнаване на британското министерство на отбраната, резюме от който бе публикувано в социалната мрежа X.

Водещата бойна единица на Росгвардия, 116-та специална бригада, вероятно се състои от три полка, които разполагат с танкове, бойни машини на пехотата и артилерия.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 July 2024.



