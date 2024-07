Володимир Зеленски: Благодаря, Джо Байдън!

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на президента на САЩ Джо Байдън за неговата "непоколебима подкрепа за борбата на страната ни за свобода“, съобщава изданието "Украинска правда“.



"През последните години имаше много силни решения, които ще бъдат запомнени като смелите стъпки, предприети от президента Байдън в отговор на предизвикателни времена. И ние уважаваме неговото трудно, но силно решение“, написа украинският президент в социалната мрежа Х.



Зеленски отбеляза също, че украинците винаги ще бъдат благодарни за лидерството на Байдън, който подкрепи страната им в най-драматичния момент в историята.



Ukraine is grateful to President Biden for his unwavering support for Ukraine's fight for freedom, which, along with strong bipartisan support in the United States, has been and continues to be critical.



Many strong decisions have been made in recent years and they will be…