Джо Байдън: Няма да напусна Белия дом

Президентът на САЩ Джо Байдън, който предишния ден реши да се оттегли от предизборната надпревара, отказвайки се от опита си да бъде преизбран за втори мандат, заяви, че ще продължи да заема президентския пост. Изявлението беше публикувано на страницата му в социалната мрежа X.

По-рано от Републиканската партия заявиха, че Байдън трябва да подаде оставка след решението си да се откаже от номинацията в изборите. Сред тях са председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и сенаторът от Охайо Джей Ди Ванс, номиниран за вицепрезидент от Доналд Тръмп. По-рано от пресслужбата на Белия дом изключиха възможността за предсрочно подаване на оставка.

"Ние сме Съединените американски щати и няма нищо невъзможно, ако се съберем. Просто трябва да помним кои сме. Посветих президентството си, за да докажа това, и ще продължа да го правя днес, утре и всеки ден, в който имам честта да бъда ваш президент", каза Байдън в изявление.

We are the United States of America – there's nothing we can't do if we do it together.



We just have to remember who we are.



I’ve dedicated my presidency to proving that, and I'll continue to do so today, tomorrow, and every day that I have the honor of being your president.