Американски ракети разкъсаха руска ракетна система „Бук“ на парчета

Руска зенитно-ракетна система Бук-М1 беше унищожена от американски комплекс HIMARS в Запорожка област, Украйна, предадоха украинските медии.

Бяха разпространени и кадри от успешната операция на украински сили срещу руските окупатори. Украинският 14-ти отделен полк безпилотни авиационни комплекси стои зад атаката.

Във видеото първо се вижда как руският комплекс е разположен в открито поле, където е забелязан от украинското разузнаване. Въпреки че после руснаците се опитват да го скрият сред дърветата, зарята е зрелищна. Украинците нанасят смъртоносен удар с американски HIMARS.

Това е пореден провал за Владимир Путин в неговата агресивна война срещу Украйна, пише News.de. Украинските въоръжени сили разпокъсаха на парчета руската система „Бук“, а експлозията бе изключително впечатляваща.

Руската армия продължава да търпи огромни загуби в човешка сила и военна техника в Украйна. От началото на пълномащабната инвазия 570 000 руски войници са били "елиминирани", твърди Киев. Също така са унищожени над 8300 руски танка, 900 ПВО системи, 360 самолета и близо 30 кораба.

Ukrainian Defenders from the 14th Separate Regiment of Unmanned Aircraft Complexes have destroyed a Russian Buk SAM in Zaporizhzhia region, reportedly with a HIMARS strike.



It blew up impressively. Glory! pic.twitter.com/XxLtl54z53