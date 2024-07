Британското разузнаване: Украински удари принудиха спешно Русия да транспортира гориво по Кримския мост

След успешни украински атаки срещу пристанището Кавказ в Керченския проток, Русия е била принудена да се върне към транспортирането на гориво през Кримския мост. Това пише в ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната.

Както пише разузнавателната служба, на 23 юли Украйна повреди железопътен ферибот в пристанището Кавказ и този удар "почти сигурно ще доведе до допълнителни логистични проблеми за Русия със снабдяването на нейните окупационни сили в Южна Украйна и регионалния износ на втечнен петролен газ."

Железопътният ферибот "Славянин", повреден при последния удар, е най-големият от трите, които пътуват в Керченския проток между руска територия и анексирания Крим, се казва в доклада.

Военното разузнаване отбелязва, че "Славянин" остава единственият железопътен ферибот по този маршрут и е върнат в експлоатация, след като предишните два бяха повредени при украински удари на 29 май. "Славянин" е превозвал втечнен нефтен газ, смятат от разузнаването.

"Дори временното спиране на железопътните фериботи затруднява транспортирането на гориво, оръжие и оборудване през Керченския проток и увеличава цената им", пише британското разузнаване. "След тези атаки Русия най-вероятно е била принудена да преразгледа своите стандарти за безопасност и да поеме риска да транспортира гориво по железопътен транспорт през Кримския мост."

