Камала Харис официално обяви участието си в надпреварата за Белия дом с първи предизборен видеоклип

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис официално обяви, че ще участва в надпреварата за Белия дом през ноември. Тя направи това чрез пост в социалната мрежа X, където публикува и първия си предизборен видеоклип, цитирано от Фокус.

"Казвам се Камала Харис и се кандидатирам за президент на САЩ“, гласи краткото ѝ съобщение.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj