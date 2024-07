Британското разузнаване: Кремъл се страхува, отмениха знаковия военноморски парад в Кронщад

Денят на руския флот е ежегодно събитие, отбелязващо мощта на руските военноморски сили. Традицията, която беше популярна през 1970-те години, бе прекратена през 1980 г., но възстановена от президента Владимир Путин през 2017 г. Основните празненства се провеждат в Санкт Петербург с парад на руски кораби по река Нева до военноморската база в Кронщад.

Това припомня ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната, резюме от който е публикувано в социалната мрежа X.

Тази година, обаче, участието на база Кронщад, планирано за 28 юли 2024 г., е отменено поради съображения за сигурност. Това не е първото отменено събитие след инвазията на Русия в Украйна, но е най-високопрофилното досега, което подчертава растящата неспособност на Русия да гарантира безопасността на своите сили.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2024.



