Русия извърши една от най-масираните си офанзиви от началото на пълномащабната война край град Курахове (на руски Курахово) в Донецка област, но тя беше отблъсната от украинските сили, предадоха News.de и Kyivindependent.com.

Руската атака в източната част на Украйна е била извършена в ранните часове на 24 юли (в сряда). Десетки танкове и бойни машини са били изпратени в атаката от окупаторската армия, но в крайна сметка победата е била за ЗСУ.

Войници на украинската 79-а отделна десантно-щурмова бригада са спрели първите танкове с артилерия и безпилотни апарати, а някои от руските машини са се натъкнали и на мини. Съобщава се за поне 80 руски жертви – убити и ранени. Киев твърди, че Русия е изпратила близо 60 единици бронирани машини в атаката.

В момента не се очертават мирни преговори или руско изтегляне от Украйна. Напротив, Владимир Путин продължава да иска капитулацията на Украйна и мащабната атака край Курахове го доказва.

One of the most massive assaults by the russian occupiers: they used 57 units of armored equipment, 12 motorcycles, and 200 assault troops. pic.twitter.com/ea72rCvbZS