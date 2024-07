Русия: В Париж видяхме позорно фрийк шоу

Церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж беше жалък спектакъл, несравним с домакинството на Русия на Игрите в Сочи през 2014 г. или на Световното първенство по футбол през 2018 г. Това мнение изрази заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, предаде агенция ТАСС.

„Дори не искам да казвам нищо за Олимпиадата в Париж – това е жалък спектакъл, спомнете си Олимпиадата в Сочи или световното първенство по футбол, проведено блестящо у нас“, каза Медведев, помолен да оцени церемонията по откриването на Олимпиада 2024 г.

Говорейки за „отвратителния спектакъл“ при откриването на Игрите, заместник-ръководителят на руския Съвет за сигурност подчерта, че Франция, под ръководството на (президента Еманюел) Макрон, е деградирала, а на церемонията е имало гримаси и крясъци на луда, безбожна тълпа. "Такъв срам!" - заключи Медведев. Той призова: „Изключете си телевизорите и не следете срамното фрийк шоу в интернет!“

По време на церемонията по откриването на игрите в Париж на 26 юли беше демонстрирана провокативна пародия на произведението на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря“. Освен това събитието беше белязано от инцидентни ситуации: олимпийският флаг близо до Айфеловата кула беше окачен с главата надолу, а диктори на стадиона обявиха спортисти от Южна Корея за представители на Северна Корея.

Организаторите на церемонията по откриването на Игрите в Париж се извиниха на католиците и другите християнски общности, почувствали се засегнати от пародията на известната картина на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря“, предаде Ройтерс.

Сегментът по време на церемонията е възстановка на библейската сцена с Исус Христос и апостолите, които споделят последна вечеря преди разпятието на кръста. В Париж обаче в сцената участваха представители на ЛГБТ общността. Освен тях пя и гол певец, който беше облечен като гръцкият бог на виното Дионис. „Ясно е, че никога не сме имали намерение да показваме неуважение към някоя религиозна група. Церемонията по откриването се опита да отпразнува толерантността на обществото“, заяви на пресконференция говорителка на Париж 2024.

