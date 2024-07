"Герт Вилдерс: Турция няма място в НАТО!"

Лидерът на крайнодясната Партия на свободата (PVV), която спечели парламентарните избори в Нидерландия, Герт Вилдерс призова Турция да бъде "изхвърлена" от НАТО. В социалната мрежа X Вилдерс коментира думите на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за готовността му да "влезе" в Израел, цитирано от Фокус.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви по-рано, че Анкара може да "влезе" в Израел по същия начин, по който влезе в Либия и Карабах.

Вилдерс пише: "Ислямофашистът Ердоган заплашва да нахлуе в Израел. Този човек е напълно луд".

Islamofascist Erdogan threatens to invade Israel.



This guy is totally nuts.



Turkey should be kicked out of NATO. https://t.co/pYXHNi9XQ8