Володимир Зеленски пристигна на фронта в Харковска област и удостои специалните сили с награди

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в района на Вовчанск в Харковска област, където руските сили се опитват да настъпят от май месец, предаде Ройтерс, цитирайки публикация на президента в социалната платформа „Екс“, цитирано от БТА.

Kharkiv direction. The forward command post of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in the area of Vovchansk.



Today, I had the honor to be there to congratulate our Special Forces warriors on their professional day and to present them with state awards.