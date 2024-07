"Британското разузнаване: Руската армия ще продължи настъплението си през следващите седмици."

През юли 2024 г. руските сухопътни сили започнаха непрекъснати атаки в централната област на Донецк, като напреднаха стабилно на запад, поемайки контрол над няколко села и приближавайки се до логистичния център в Покровск, се казва в ежедневния доклад на британското министерство на отбраната .

Руските сухопътни сили също напреднаха на север към украинското село Ню Йорк, което е на фронтовата линия от 2014 г.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 July 2024.



