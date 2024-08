Дмитрий Медведев обвинява САЩ за напрежението в Близкия Изток

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската Федерация, Дмитрий Медведев, обвини САЩ за събитията в Близкия Изток и изрази мнение, че пълномащабна война в региона е неизбежна. Ето и цялото съобщение на бившия руски президент, публикувано на неговата страница в социалната мрежа X, цитирано от Фокус.

"Примката над Близкия Изток се затяга. Съжалявам за загубените невинни животи. Те са заложници на една отвратителна държава: САЩ.

Междувременно, за всички е ясно, че пълномащабна война е единственият път към постигането на нестабилен мир в региона."

The knot is tightening in the Middle East. Sorry for the innocent lives lost. They are but hostages of a disgusting state: the USA.

Meanwhile, it’s clear to everyone that a full-scale war is the only way to a shaky peace in the region.