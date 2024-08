"Гласът на Путин: Ще ги унищожим всички!"

Прехвърлените в Украйна американски изтребители F-16 ще станат легитимна мишена на руската армия, заяви прессекретарят на Путин Дмитрий Песков, цитиран от "БиБиСи".

"Това няма да е панацея за украинските въоръжени сили. Те трябва да са наясно с това. Тези самолети ще се появят, техният брой постепенно ще намалява, ще бъдат свалени и унищожавани", каза Песков и добави, че Русия вече е предложила награда за унищожените F-16.

В средата на юли руската компания ФОРЕС предложи награда от 15 милиона рубли за този който пръв свали боен самолет F-16.

На 31 юли Boomberg написа, че първата партида западни военни изтребители F-16 вече е пристигнала в Украйна.

Британското издание Telegraph съобщи, че бойците на украинските въоръжени сили вече са използвали западни самолети за бойни полети, по-специално за противовъздушна отбрана.

"F-16 в Украйна. Друго невъзможно нещо се оказа напълно възможно", написа литовският външен министър Габриелиус Ландсбергис в социалната мрежа X.

