Руската телевизионна водеща Олга Скабеева в своя ефир по погрешка разобличи лъжите на Кремъл, свързани с украинската операция в Курска област, предаде Russian Media Monitor.

Скабеева осъзна по време на предаването на живо, че информацията, предоставена от Кремъл относно украинската инвазия в Курск, очевидно не отговаря на истината.

Коментирайки инвазията, в предаването заявиха, че руските войски са убили 1000 украински войници. Само часове по-рано началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов каза, че 1000 украински войници са нахлули през границата по информация на армията и разузнаването.

И тук възниква логичният въпрос как успяват украинските войски да напреднат, след като са избити от руската армия? Подобни противоречия в здравата логика са характерни за руската пропаганда, която иска да излъже руското население, че всичко е под контрол. А само за няколко дни украинската армия окупира близо 1000 кв. километра руска територия.

State TV host Olga Skabeeva suddenly discovered that the Kremlin's math is not adding up: Gerasimov said the Ukrainian attack was mounted by up to 1,000 troops, Russia is claiming it killed nearly 1,000 Ukrainians near Kursk, and yet they keep advancing.https://t.co/KYOufmRmsw