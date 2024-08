Мъжът, който наръга 11-годишно момиче осем пъти в центъра на Лондон, е действал „на случаен принцип“

Трийсет и две годишен мъж беше изправен пред съда днес по обвинения за опит за убийство на момиче на лондонския площад „Лестър“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Прокуратурата посочи, че нападението е извършено „на случаен принцип“. Йоан Пинтару ще отговаря и за притежание на остър предмет. Единадесетгодишно момиче беше наръгано осем пъти вчера на площад „Лестър“, който е популярно сред туристите място в централен Лондон, където са разположени много кинозали и театри.

Лондонската столична полиция съобщи, че детето е тежко ранено, въпреки че раните ѝ не са животозастрашаващи. Първоначално се смяташе, че 34-годишната майка на момичето също е пострадала, но по-късно полицията съобщи, че кръвта по нея е била от раните на дъщеря ѝ.

Пинтару днес застана пред Уестминстърския съд в Лондон облечен в сив анцуг. Пред съда той потвърди само името и рождената си дата. Прокурор Дейвид Бърнс каза, че пострадалото дете и майка ѝ, които са били туристки в Лондон, са пристигнали на площад „Лестър“ точно преди инцидента, който по думите му е „атака на случаен принцип срещу дете“. „Обвиняемият се е приближил до 11-годишното момиче, стиснал я в здрава хватка и я наръгал осем пъти в тялото“, съобщи Бърнс. Съдът не даде възможност на Пинтару да направи никакви възражения. Той остава задържан под стража до следващото съдебно заседание на 10 септември.

