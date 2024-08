Зеленски: Армията ни напредва в Курска област

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че въоръжените сили на страната му продължават да настъпват в руската Курска област и от началото на деня са се придвижили с един до два километра напред в различни посоки, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

На видеоклип, качен в неговия официален акаунт в "Телеграм", Зеленски разговаря чрез видеовръзка с главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал-полковник Олександър Сирски, който докладва, че от началото на трансграничното настъпление са взети 100 руски военнопленници

Киев изненада Москва, като изпрати хиляди военни в западната руска Курска област миналата седмица. Изненадващата операция осигури на Украйна най-големия успех на бойното поле от 2022 г., след като в продължение на месеци тя само се отбраняваше.

Киев твърди, че е установил контрол над повече от 1000 квадратни километра от територията на Русия. Сирски заяви, че руският граничен град Суджа е под пълен украински контрол. "Издирването и унищожаването на врага в селището Суджа бе завършено", казва той на видеозаписа.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да провери достоверността на тази информация чрез независими източници. Руският президент Владимир Путин обеща "подобаващ отговор" на украинското нападение и обвини "западните господари" на Украйна, че ѝ помагат.

Morning report by Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi on the situation across all major directions, particularly in the Toretsk and Pokrovsk areas, as well as the operation in the Kursk region.



We are not forgetting our eastern front for a second. I have instructed the… pic.twitter.com/5RE6EgLFn8