Битката на вицепрезидентите: Джей Ди Ванс и Тим Уолц излизат един срещу друг в политически дебат на 1 октомври

Губернаторът на щата Минесота Тим Уолц и сенаторът от щата Охайо Джей Ди Ванс се споразумяха за дебат между двамата на 1 октомври, като по този начин кандидатите за вицепрезидент на САЩ ще се изправят един срещу друг в момент, когато в някои щати започва ранното гласуване за президентските избори през ноември, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Медията "Си Би Ес Нюз" (CBS News) вчера съобщи в профила си в "Екс", че е поканила както Ванс, така и Уолц на дебат в град Ню Йорк и им е предложила четири възможни дати – 17 септември, 24 септември, 1 октомври и 8 октомври.

"Ще се видим на 1 октомври, Джей Ди", публикува профилът в "Екс" на кандидатпрезидентската кампания на Камала Харис и Уолц и добави, че Уолц няма търпение да дебатира с Джей Ди Ванс, ако той се отзове".

Ванс от своя страна публикува в "Екс", че ще приеме поканата за дебат на 1 октомври. Той също така предизвика Уолц да се срещнат на 18 септември на дебат, организиран от Си Ен Ен.

The American people deserve as many debates as possible, which is why President Trump has challenged Kamala to three of them already. Not only do I accept the CBS debate on October 1st, I accept the CNN debate on September 18th as well. I look forward to seeing you at both! https://t.co/63FyI99dKU