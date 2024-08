Джо Байдън: Отличен избор, Камала Харис!

Камала Харис взе отлично решение, като избра губернатора на щата Минесота Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент, заяви днес американският президент Джо Байдън, цитиран от Франс прес, пише БТА.

В средата на миналия месец Байдън се отказа от надпреварата за президентските избори през ноември в полза на вицепрезидентката си Харис.

The first major decision a party nominee makes is their choice for Vice President. And Kamala Harris has made a great decision in choosing Governor Tim Walz to be her running mate.



I've known Tim Walz for nearly two decades, first during his time in Congress and as Governor. A…