Овладяха пожара в Съмърсет Хаус в Лондон

Пожарът в известната историческа сграда Съмърсет Хаус в централен Лондон беше овладян, след като около 125 пожарникари бяха извикани да се справят с огнената стихия, предаде БНР.

Няма пострадали хора, нито повредени произведения на изкуството.



На съвместна пресконференция на уредниците на Съмърсет Хаус, който представлява център за изкуства, култура и развлечения, и лондонската пожарна бригада, бе съобщено, че пожарникарите довършват последните огнища в най-високите части на сградата.



Пожарът избухна в западното крило малко преди обяд в събота и историческата забележителност ще остане затворена "до второ нареждане". В тази част на сградата не е имало произведения на изкуството. Няма данни за пострадали, а причините за пожара в момента се изясняват.



Министърът на изкуствата сър Крис Брайънт каза, че се надява Съмърсет Хаус да отвори отново възможно най-скоро и че неговият отдел поддържа връзка с уредниците. Предполага се обаче, че галерията "Courtauld", която се помещава в комплекса, ще отвори отново за посетители още днес.

Около сто огнеборци от петнадесет пожарни гасяха огъня, пише БТА.

Сградата, която е на брега на река Темза, е построена през 1547 година, като навремето е била кралски дворец, уточнява Ройтерс. Галерията "Кортоулд", където са изложени едни от най-великите колекции в световното изкуство, се намира в северното му крило.

Според информация на телевизионния канал "Скай Нюз" вчера в "Съмърсет хаус" трябваше да се проведе фестивал по брейк танци.

🚨 #SomersetHouse in London is on fire. 🔥 The Courtauld Gallery, housing priceless artworks like Van Gogh’s “Self-Portrait with Bandaged Ear,” is inside. 15 fire engines and 100 firefighters are on the scene. Let’s hope everyone stays safe and the art is protected. #LondonFire pic.twitter.com/TPyuarYxN3