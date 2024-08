Война или мир в Близкия изток? Военните министри на САЩ и Израел обсъдиха критичната ситуация

Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин заяви днес, че е обсъдил с израелския си колега Йоав Галант широк кръг от регионални въпроси, включително настоящото напрежение по израелско-ливанската граница и необходимостта да се сключи примирие в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

I called Israeli Minister of Defense Yoav Gallant yesterday to discuss continued exchanges of fire on the Israel-Lebanon border and the risk of escalation from Iran, Lebanese Hizballah, and Iran-backed terrorist groups across the Middle East. I confirmed the United States…