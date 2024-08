Телефонна дипломация! Индия убеждава Кремъл за край на войната в Украйна

Индийският премиер Нарендра Моди подкрепя скорошно мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Това заяви самият той на руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор след посещение в Украйна, съобщава "Ройтерс".

Посещението на Моди в Киев миналата седмица бе първото на индийски премиер в съвременната история на Украйна. То се състоя в нестабилен момент от войната, започната през февруари 2022 г. от Москва - голям доставчик на оръжия за Индия от времето на Съветския съюз.

Моди уточни, че двамата лидери са обсъдили начини за укрепване на партньорството между страните си. Кремъл не даде подробности, освен че двамата са провели телефонен разговор.

"Потвърден е твърдият ангажимент на Индия да подкрепи ранно, трайно и мирно разрешаване на конфликта", посочи Моди в социалната мрежа X относно разговора.

