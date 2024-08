Украйна свали руски Су-25 и публикува видео от успешния удар

Въоръжените сили на Украйна публикуваха видео от свалянето на руски боен самолет Су-25 в Краматорското направление на фронта, Донецка област.

Не е ясна съдбата на екипажа, но със сигурност е ясно едно, обяви Киев – един проблем по-малко за украинската армия. Успешният удар е извършен от 28-ма отделна механизирана бригада на сухопътните сили.

Генералният щаб на Украйна съобщава, че от началото на пълномащабната война, която Русия започна през февруари 2022 година, общо 368 руски самолета са били свалени на фронта. Тези данни не са потвърдени от независими източници.

Човешките загуби на врага също са огромни, посочва Киев – 611 000 руски войници са били елиминирани (убити или ранени).

