Камала Харис критикува Доналд Тръмп за политизиране на Националното гробище Арлингтън

Камала Харис изрази своето възмущение от посещението на Доналд Тръмп в Националното гробище Арлингтън, което тя определи като политически трик. Вицепрезидентът подчерта, че гробището е свещено място за почитане на загиналите американски военнослужещи и не трябва да се използва за политически цели, съобщава публикация на Харис в социалната мрежа X, предава Фокус.

Коментарите на вицепрезидента на САЩ са свързани с посещението на Тръмп на гробището в понеделник, където той участва в церемония по полагане на венци в чест на 13 военнослужещи, загинали при изтеглянето на американските войски от Афганистан през 2021 г.

As Vice President, I have had the privilege of visiting Arlington National Cemetery several times. It is a solemn place; a place where we come together to honor American heroes who have made the ultimate sacrifice in service of this nation.



It is not a place for politics.



And…