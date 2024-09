Националистическа турска младежка група нападна американски войници в Измир (ВИДЕО)

В понеделник, националистическа турска младежка група нападна двама американски войници в Западна Турция, съобщиха от посолството на САЩ в Турция и местният губернатор, цитирани от "Ройтерс" и News.bg.

#BREAKING: A group of government backed extremists from Turkish Youth Union attempted to kidnap American soldiers who were visiting a tourist area in #Izmir. The #US government must accept that, #Turkey under rule of #Erdogan is No longer an ally. It must be kicked out of #NATO. pic.twitter.com/LBZZnGWAPX