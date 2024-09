Президентът на Украйна благодари на Румъния за ракетната система Пейтриът

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари снощи на Румъния за ракетната система „Пейтриът“, която парламентът в Букурещ одобри за предоставяне на Украйна, съобщава румънската телевизия Диджи 24, която публикува видеоизявление на Зеленски. „Това (предоставянето на системата „Пейтриът“ бел. ред.) ще подкрепи истински нашия народ и целия наш регион“, казва Зеленски във видеото, цитирано от БТА.

Today, I held a Staff meeting where we had in-depth discussions about the use of air defense systems and the protection of our cities and communities. Steps were identified to make the use of the systems we already have more effective.



