Украйна и Канада обединяват усилията си за връщането на разселени украински граждани и деца

Министърът на външните работи на Канада Мелани Джоли разговаря с украинския си колега Андрий Сибига и ръководителя на канцеларията на украинския президент Андрий Йермак, съобщава в публикация на Джоли в „Екс“, предаде Укринформ, цитирано от БТА.

„Тази сутрин разговарях с Андрий Ермак и поздравих Андрий Сибига за новата му роля като министър на външните работи. Заедно обсъдихме съвместното ръководство на Канада и Украйна по процеса на подпомагане на връщането у дома на невинни украински цивилни и деца, които са били несправедливо разселени от тази война“, каза Джоли.

This morning, I spoke with @AndriyYermak & congratulated @andrii_sybiha on his new role as Foreign Minister.



Together, we discussed Canada’s collaborative leadership in helping bring home innocent Ukrainian civilians & children who have been unjustly displaced by this war. pic.twitter.com/zHTiSzG1pZ