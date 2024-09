Над 100 000 души са избягали в Сирия след израелските удари по Ливан

Близо 100 000 души са избягали в Сирия след израелските въздушни удари по Ливан, съобщи Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН). Според Франс прес, броят на бежанците се е удвоил за два дни, цитирано от БТА.

"Броят на хората, преминали в Сирия от Ливан, бягайки от израелските въздушни удари – ливански и сирийски граждани – достигна 100 000 души. Бежанската вълна продължава", написа върховният комисар на ООН за бежанците, Филипо Гранди, в социалната мрежа "Екс".

The number of people who have crossed into Syria from Lebanon fleeing Israeli airstrikes — Lebanese and Syrian nationals — has reached 100,000. The outflow continues.



UNHCR is present at four crossing points alongside local authorities and @SYRedCrescent to support new arrivals. pic.twitter.com/7dtrghsMH4