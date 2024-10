Путин ще получи подарък от Токаев за 15 милиарда долара на рождения си ден

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев подготвя подарък за рождения ден на Владимир Путин, чиято стойност се оценява на 15 милиарда долара – атомна електроцентрала близо до Алмати, предаде NEXTA.

На 6 октомври 2024 г. Казахстан ще проведе референдум за изграждането на атомна електроцентрала, а на 7 октомври, рождения ден на Путин, ще бъдат обявени резултатите. NEXTA разговаря с Наталия Садикова, ръководител на казахстанската опозиционна медия БАСЕ. Според нея Путин лобира за изграждането на тази атомна електроцентрала край Алмати от дълго време.

„Това е фетишът на Путин, който той иска да реализира“, каза Садикова.

Предвижда се централата да бъде построена на територията на уникален природен резерват, на брега на езерото Балхаш. Според Садикова изграждането на атомната електроцентрала не само ще струва около 15 милиарда долара, но и ще има сериозни екологични последици за уникалната екосистема на езерото. Очаква се температурата на водата в езерото да се покачи с няколко градуса, което би било смъртоносно за обитателите му.

Наталия смята резултата от референдума за предрешен. „Смятам, че резултатът от този референдум е предрешен, тъй като на брега на езерото вече има строителна площадка, всичко е готово за началото на строителството на АЕЦ“, казва тя. Референдумът, по думите на Садикова, "е просто демонстративно събитие, предназначено да създаде илюзията за демокрация", а Путин ще използва атомната електроцентрала в Казахстан, за да изнудва и укрепва влиянието си в региона.

„В съзнанието на Путин това е фикс идея. Той искаше да построи атомна електроцентрала в Казахстан по руска технология от много дълго време. И затова за него е толкова важно да го направи сега, когато стана парий в света (бел.ред. заради войната срещу Украйна) и Токаев му прави такъв подарък за рождения ден - 7 октомври".

По-рано стана известно, че казахстанските власти са отказали на активисти да проведат мирни митинги срещу строителството на атомната електроцентрала. В седем града на страната исканията за организиране на протести в деня на референдума бяха отхвърлени. Токаев определи изграждането на АЕЦ като важно за установяването на стабилен източник на електроенергия в страната. Местни еколози обаче са против строителството, а политически активисти посочват рисковете от това Казахстан да укрепи връзките си с Русия, която вече близо 3 години води пълномащабна война срещу Украйна.

