„Украйна кремира войници, за да прикрие търговия с органи“: руските наративи не се променят и не блестят с въображение

EUvsDisinfo: Кремъл в ООН: дезинформацията като подранила коледна елха (оригинално заглавие: The Kremlin decorates the disinfo-Christmas tree early at the UN)

С речта си по време на седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН, руският външен министър Лавров откри сезона на коледните празници малко преждевременно и поднесе своеобразна дезинформационна украса за елхата под формата на антизападни, антиевропейски и прокремълски послания.

Началникът на Лавров, Путин, не можа да отиде в Ню Йорк, защото е търсен заради депортиране на украински деца. Изглежда Путин не иска неговият подчинен да го надмине в разпространяването на дезинформация и затова лично добави няколко лъжи и изопачавания към елхата, чиято украса започна Лавров. Ако продължим коледната символика: руските дезинформационни наративи приличат на украса за елха, която година след година се вади от мазето. Те почти никога не се променят, не блестят с въображение и тяхното въздействие се дължи на разпознаваемост и повторяемост. В базата данни с дезинформация на „EUvsDisinfo“ са регистрирани стотици примери, относими към всяко от необузданите твърдения, които Лавров направи в речта си пред ООН.

Старият рефрен „Западът е виновен“ – пак на пълни обороти

Да започнем с обвинението, че всичко лошо е причинено от желанието на „Запада“ да доминира в света. Лавров спомена това почти по всяка тема, по която говореше – Близкия изток, Украйна, реформите на ООН и Съвета за сигурност, индо-тихоокеанския район, руската война срещу Грузия и арменско-азербайджанските отношения. Понятието „Запад“ е мъгляво и това е удобно, ако се опитваш да си създадеш въображаем враг. Кремъл обикновено го използва по адрес на САЩ, Великобритания и ЕС. Руската дезинформация е обсебена от заговори на британците и „англосаксонците“ с цел да упражняват влияние върху световните дела. Терминът „Запад“ е пословично остарял и по-подходящ за времената преди Втората световна война. Даже конспиративната теория, която Лавров използва в подкрепа на тази идея в речта си се отнася до британски документи именно от 1945 г.

Митът за „експанзионизма на НАТО“

Западът е отговорен за всичко и, според речта на Лавров, конкретно за бруталната пълномащабна руска инвазия в Украйна. Първо, според него, Западът е нарушил обещанието да не разширява НАТО. Идеята за „експанзионизма на НАТО“ е друг дезинформационен мит, който Русия постоянно повтаря, за да му придаде достоверност. Всъщност самата идея за „експанзията на НАТО“ е част от дезинформацията. Независимите страни са свободни да упражняват суверенното си право да изработват собствената си външна политика и да организират измеренията на сигурността си както сметнат за добре. Това включва, ако така решат, да кандидатстват за членство в НАТО и да се ангажират с основополагащите принципи на Алианса за демокрация, свобода и върховенство на закона. Няма как някой да е обещавал НАТО да не се разширява, защото не това е начинът, по който НАТО функционира.

Русия като добряк и народен защитник

Второ, Лавров се опита да оправдае бруталната руска инвазия в Украйна като изопачи частта от Устава на ООН, която прокламира задължението да се зачита правото на самоопределение на народите. Тази манипулативна теза гласи, че жителите на временно окупираните украински територии са избрали да станат част от Русия и че украинският народ, и по-специално рускоговорящото население, е трябвало да бъде защитено от украинската агресия. Разбира се самоопределението не е нещо, което държавите могат да избират за териториите на своите съседи. Абсурдно е да чуваме руски политик да прави такова твърдение, при положение, че собственият му политически режим всекидневно изтребва украинци, кримски татари и други общности, дръзнали да упражнят своето право на самоопределение – право, което Кремъл твърди, че цени толкова високо.

Любимо украшение

Връщаме се към онази част от коледната украса, която Путин реши лично да добави към дезинформационната елха на Лавров: става дума за дезинформацията, свързана с временно окупираните украински територии. Путин „поздрави“ жителите им по случай „Деня на повторното обединение с Русия“ и повтори същите лъжи – как ги е спасил от „неонацисткия диктат на Киев, подкрепян от Запада“. С това Путин насочи вниманието върху едно от любимите си украшения на коледната дезинформационна елха: твърдението, че „западните елити“ са подготвяли украинската армия да нападне окупираните от Русия райони в Донбас и Крим, и че това е причината Русия да предприеме инвазията. Лъжата се състои в това: подкрепата сега за украинската самоотбрана се представя като причина за агресията на Русия. Манипулативните твърдения на Путин са също толкова повтарящи се, колкото и останалата част от речта на Лавров в ООН.

Навсякъде саботьори и терористи

Според Лавров саботажът на газопровода „Северен поток“ е заговор на САЩ за подкопаване на конкурентоспособността на ЕС. Всъщност САЩ и ЕС са близки икономически партньори, а разследването за „Северен поток“ все още продължава. Лавров тенденциозно обвини западните страни, че са отговорни за световния тероризъм и че са започнали война със санкции срещу мнозинството от страните по света. Всъщност антитероризмът е област, в която НАТО и Русия преди работеха заедно. Западните санкции целят да попречат на руската военна машина да убива украински цивилни както по време на клането в Буча. И за това зверство Лавров обвини Запада в същата своя реч.

Единственият реален мир е мирът на Путин

Една от основните цели на ООН е да осигури мир в света, но в речта на Лавров нямаше нищо, което да показва, че Русия е заинтересована от прекратяване на военната си агресия срещу Украйна в близко бъдеще. Той отхвърли украинските мирни инициативи като ги нарече „задънена улица“ и повтори лъжата, че мирният план на Путин от юни 2024 г. е реалистичен, докато той всъщност представлява призив за капитулация на Украйна. Кремъл отхвърля усилията на Украйна за справедлив и траен мир и заедно с това сипе подигравки към плана за победа на Зеленски и тенденциозно обвинява Украйна, че се стреми да въвлече НАТО в директна война с Русия.

Императорът няма приятели

Лавров употреби времето си за изказване в ООН да разпространява очевидни лъжи и изопачения, които след това бяха раздухани от про-кремълски медии и дезинформационни канали. Той обаче имаше и друга важна мисия в Ню Йорк: да изгради имидж на Русия, че не се превръща във все по-изолиран аутсайдер на международната сцена. Кремъл обича да се възприема като водещ член на „глобалното мнозинство“ от страни – бивши колонии в Америка, Африка и Азия. Коментарите на Лавров за „неоколониалните практики“ на западните страни вероятно са насочени именно към представителите на тези нации. Истината за изолацията на Русия отново стана очевидна, когато нейните дипломати не успяха да спрат амбициозния план на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, насочен към възраждането на ООН. 143 нации гласуваха за предложението, а Русия и само шест други страни гласуваха против.

Русия – част от стара Европа

Гафът явно беше болезнен за Лавров, който спомена този въпрос в самото началото на речта си. Той беше смутен и от забележката на Гутериш, който напомни на света, че Русия неправомерно се възползва от сегашната конфигурация в Съвета за сигурност на ООН – в него сега има три страни-постоянни членки от Европа и нито една от Африка. Лавров заяви на собствената си пресконференция, че е попитал Гутериш дали „той наистина вярва, че ние сме в същия пакет с Лондон и Париж и той отговори: Е, какво друго да сте?“

Да се поддадеш на собствените си заблуди е едно от нещата, които правят дезинформацията толкова опасна. Целевите групи могат да бъдат или да не бъдат повлияни от дезинформацията. Но тези, които разпространяват лъжите, рано или късно ще започнат да вярват в тях. Последиците могат да бъдат сериозни. Напомняне за това е начинът, по който концепцията за руското „глобално мнозинство“ се счупи на тазгодишното заседание на ООН – счупи се като коледна топка от украсата на дезинформационната елха.

Не се заблуждавайте!

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

Европа не произвежда нищо и е глобален паразит .ЕС е най-голямото икономическо пространство в света, отчита 14% от световната търговия със стоки и е най-големият търговец на промишлени стоки и услуги. ЕС е най-важният търговски партньор за 80 страни и се нарежда на първо място както при входящите, така и при изходящите международни инвестиции. Тези факти не пречат на агентите на про-кремълската дезинформация да разпространяват наративи как европейската икономика била в катастрофално състояние. Те се опитват да дискредитират Съюза пред международната публика и да подкопаят духа в ЕС. Тази теза сега често се върти около зависимостта от руския въглеводород. Иначе руските и съветските пропагандисти използват версии на този класически наратив за „неизбежния срив“ вече повече от век.

Украйна кремира войници, за да прикрие търговия с органи. Украйна остава цел номер едно за руските дезинформационни кампании, които не пропускат нито едно твърдение – дори то да е твърде абсурдно и дълбоко покварено. Тази конкретна история твърди, че Украйна търгува с органите на собствените си загинали войници. Сензационността е ключова тактика на про-кремълската дезинформация. Обвиненията в търговия с органи са били използвани и преди, включително срещу НАТО, Белите каски в Сирия, съпругата на бившия президент на Грузия Михаил Саакашвили и ръководството на Косово. Трансплантациите на органи са невъзможни при военни условия и това безпочвено твърдение просто служи за демонизиране на украинската армия и отвличане на вниманието от руските престъпления.

Жертва на наводнение получи пневмония, защото полското правителство дава приоритет на украинците. В дневния ред на Кремъл осуетяването на подкрепата за Украйна е с висок приоритет. Разпространявайки това послание, пропагандистите с готовност злоупотребяват с местни събития и бедствия. По време на неотдавнашните наводнения в южна Полша, публикация във „Фейсбук“, уж от евакуирана жена, твърдеше, че дъщеря ѝ е получила пневмония, защото са били настанени в студено местно училище, вместо в хотел, защото хотелът бил пълен с украинци. Постът се оказа фалшив, а акаунт със същото име и профилна снимка по-късно пусна публикация, че тази личност нито е била евакуирана, нито има дъщеря. Създаването на фалшиви публикации с използване на екранни снимки от социалните медии е дезинформационна тактика, описана в последните разкрития за руската агенция „Социален дизайн“ (АСД). Полските власти предупредиха за увеличаването на руската и беларуската дезинформация, свързана с наводненията, а това предупреждение също беше използвано като основа за дезинформационни наративи за полската „русофобия“.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България