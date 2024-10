Володимир Зеленски: Вече пет дни украинската армия отблъсква успешно руснаците в Курска област

Силите на Киев отблъскват руските опити за пробиване на украинските линии в Курска област, Западна Русия, вече пети ден, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той написа в "Телеграм", че украинските войски се държат и на свой ред контраатакуват.

Украйна изпрати войски в руския регион през август в първото си голямо трансгранично нахлуване от началото на войната, отбелязва Ройтерс.

„Вече пет дни руснаците се опитват да пробият отбраната ни в Курска област. Нашите момчета се държат здраво и контраатакуват“, написа Зеленски в социалната мрежа "Екс," след като проведе среща с украинското военно командване.

Президентът не даде допълнителни подробности.

Today, I held another meeting Staff. Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on the operational situation. Active engagements are ongoing along the entire front, with particularly fierce battles unfolding in the Pokrovsk and Kurakhove directions. For five days now, the…